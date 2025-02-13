Специалисты отмечают, что в обращении существуют два типа 100-долларовых банкнот, которые чаще всего подделывают.

В Украине наблюдается резкий рост количества поддельных иностранных валют – в Национальном банке Украины раскрыли подробности и важные данные.

Об этом сообщили в НБУ.

По информации Национального банка Украины (НБУ), в первой половине 2024 года выявлено на 62% больше фальшивых банкнот по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Чаще поддельные доллары можно найти: в нелегальных обменниках; на черном рынке; при покупке из рук. В частности, следует быть осторожными при обмене 100-долларовых купюр, ведь именно эти банкноты наиболее популярны среди мошенников.

Специалисты отмечают, что в обращении существуют два типа 100-долларовых банкнот: выпущенные до 2013 года и после. Каждый из этих вариантов имеет свои элементы защиты: старые банкноты имеют водяной знак и защитную ленту; новые банкноты оснащены голографическим элементом "колокольчик в чернильнице", изменяющим цвет при наклоне.

Настоящие купюры характеризуются плотной бумагой, микропечатью и рельефным текстом. Проверить подлинность можно как на ощупь, так и на свет.

НБУ рекомендует обменивать валюту исключительно в официальных банках, осуществляющих комплексную проверку банкнот.

Также важно помнить, что долларовые банкноты, выпущенные с 1914 года, являются законным платежным средством независимо от года их выпуска. Однако сильно поврежденные или поддельные банкноты имеют право не принимать банки.

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