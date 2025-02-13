Букеты самого большого размера из 25 цветов стоят от 1799 до 1899 гривен.

Ко Дню святого Валентина подарки для любимых женщин традиционно включают не только сладости, но и цветы, так что если вы еще не определились, какой букет подарить, стоит обратить внимание на цены и предложения цветочных магазинов.

Таким образом, на платформе " Украфлора " цена одного тюльпана начинается от 50 гривен.

В упаковке — 10 штук, так что минимальная покупка исчисляется от 500 гривен. При выборе цветов по цене 60-65 гривен за тюльпан, стоимость упаковки составляет от 600 до 650 гривен. Однако для тех, кто готов потратить больше, есть тюльпаны по 70-95 гривен за штуку, что говорит о цене упаковки до 700-950 гривен.

Магазин "Flowers.ua" предлагает уже готовые букеты. К примеру, букет из 5 тюльпанов обойдется от 499 до 659 гривен, средняя цена одного цветка — 115,8 гривны. Для 9 тюльпанов цена варьируется от 799 до 899 гривен.

Для желающих получить более крупные букеты из 15 или 25 цветов цена начинается от 1259 до 1299 гривен, что дает среднюю стоимость тюльпана 85,3 гривны. Самые крупные букеты из 25 цветов стоят от 1799 до 1899 гривен, средняя цена одного цветка - 73,96 гривны.

Итак, если вы планируете сделать приятный подарок для своей половинки, будьте готовы к расходам максимальную сумму, поскольку цены на цветы варьируются в зависимости от количества и качества тюльпанов.

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