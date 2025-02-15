Согласно санкции статьи, украинскому должностному лицу грозит наказание до 12 лет заключения.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении руководителю Николаевского квартирно-эксплуатационного управления в растрате более 2,3 миллиона гривен, выделенных на оборону Украины, передает Politeka.net.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Чиновник должен закупить топливную древесину для нужд ВСУ в рамках выполнения мобилизационного задания. Однако зная реальную стоимость продукции, он организовал схему заработка на этих закупках.

Древесина фактически покупалась в лесхозах ГП «Леса Украины» по цене, доступной местным жителям со скидкой, а затем через фиктивные компании поставлялась в квартирно-эксплуатационное управление по значительно завышенной цене, что позволило ему получить более 2,3 миллиона гривен.

Как пережает Политека, для обеспечения компенсации нанесенного ущерба на имущество подозреваемого наложен арест.

Руководителю управления выдвинуто подозрение в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группы лиц, в условиях военного положения, в больших размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении его от должности.

Согласно санкции статьи, должностному лицу грозит наказание до 12 лет заключения. Процессуальное руководство по делу осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.

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