Неоднозначность данных электронного и бумажного военного билета не является основанием для отмены брони от мобилизации .

Как пояснил юрист Владислав Дерий на портале "Юристи.UA", ошибки в учетных данных не влияют на статус военнообязанного, в частности, на его бронирование.

С момента внедрения электронных военно-учетных документов (ВОД) в Украине многие военнообязанные столкнулись с определенными трудностями. Самые распространенные из них — разногласия между сведениями в этих и электронных документах, в частности, когда в электронном варианте не указана военно-учетная специальность или указана иная, чем в бумажном билете.

На вопрос, может ли это повлиять на бронирование, юрист заверил: Нет, броня не аннулируется .

По словам Дерия, даже существенные разногласия не являются основанием для отмены брони.

Важно отметить, что процесс бронирования работников критически важных предприятий не зависит от данных в военном билете.

"Военнообязанные подлежат бронированию независимо от этих параметров" , - подчеркнул правовед.

В настоящее время бронирование работников от мобилизации происходит через портал "Действие" согласно постановлению Кабинета Министров Украины №76. Однако некоторые компании сталкиваются с отказами в бронировании сотрудников, в том числе в случаях, когда работник находится в розыске. Снятие этого статуса возможно только после привлечения лица к административной ответственности.

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