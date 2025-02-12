В Украине с 1 марта планируется провести перерасчет пенсий, стало известно, как изменятся выплаты.

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что перерасчет пенсий в Украине должен состояться 1 марта.

Пенсионные выплаты будут перечислены и должны увеличиться на 10% от текущего размера, говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда Украины.

Сообщается, что общая сумма расходов в проекте бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год определена на уровне 908,2 млрд гривен.

"При этом учтено проведение в 2025 году перерасчетов пенсий/ежемесячных страховых выплат в связи с проведением с 01.03.2025 индексации пенсионных и социальных выплат с применением коэффициента 1,10", - говорится в сообщении ПФУ.

В Украине на 1 января 2025 года насчитывается 10,3 миллиона украинцев, получающих пенсионные выплаты.

В Пенсионном фонде Украины добавили, что средний размер пенсионной выплаты в Украине по состоянию на 1 января 2025 составил 5789,05 гривны, что на 403,8 гривны больше, чем год назад.

Наибольшая сумма средней пенсии зафиксирована в Киеве - 8017,65 гривны, а самая маленькая в Тернопольской области - 4484,69 гривны.

Кроме того, в Украине пенсионеры, достигшие 70-летнего возраста, имеют право на получение возрастной надбавки к пенсии.

Набавки, выплачиваемые государством пенсионерам по возрасту, не сильно увеличивают их привычные выплаты - пенсионеры по достижении 70 лет получают дополнительную выплату в размере 300 гривен.

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