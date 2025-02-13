Полиция приступила к уголовному производству, и в соответствии с тяжестью статей, злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.

В Черниговской области полицейские задержали группу вооруженных преступников, которые прибегли к обману, чтобы похитить мобилизованных военных.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По сообщению полиции, двое фигурантов по предварительному сговору с другими лицами произвели подрезку автобуса с военными, после чего под видом полицейских забрали из него двух мобилизованных. Злоумышленники преследовали цель не допустить их прибытия к месту службы, инсценировав содержание. За выполнение этой операции злоумышленники получили по 5 тысяч долларов за каждого похищенного военнообязанного.

В результате спецоперации, проведенной полицейскими Черниговщины вместе с СБУ, нападавшие были задержаны. Во время обыска автомобиля Audi правоохранители изъяли оружие, в частности, устройство для отстрела резиновых шаров ФОРТ-12Р, карабин, имитационно-тренировочную гранату "Пиро-5М", а также удостоверения различных организаций, в том числе корреспондентов и волонтера.

Полиция приступила к уголовному производству, и в соответствии с тяжестью статей, злоумышленникам грозит до 8 лет заключения. На данный момент устанавливаются, кто заказал похищение мобилизованных, а также местонахождение еще одного военнообязанного, которого также забрали псевдополицейские.

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