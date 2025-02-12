В Украине в 2025 году максимальная пенсия не будет расти согласно бюджетной декларации.

Власть анонсировала реформирование пенсионной системы в 2025 году, согласно госбюджету минимальный размер пенсий тоже не изменится.

Прожиточный минимум в Украине и социальные выплаты останутся на таком же уровне до 2028 года.

Сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 2361 гривен для людей без стажа, минимальная зарплата – 8000 гривен, прожиточный минимум – 2920 гривен.

Следующий перерасчет пенсий в Украине запланирован в марте 2025 года.

Пенсии в Украине могут повысить от 10 до 17%, однако требования к минимальному стажу для выхода на пенсию в 2025 году тоже возрастут.

Для того или выйти на пенсию в Украине в 60 лет трудовой стаж должен составлять как минимум 32 года, в 63 года – от 22 до 32 лет стажа, в 65 лет – по меньшей мере 22 года стажа.

Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" установлено, что максимальная пенсия не должна быть более десяти прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

Максимальная пенсия в Украине в 2025 году составляет 23 610 гривен.

Максимальную пенсию в Украине в соответствии с законодательством получают государственные служащие, народные депутаты, работники местного самоуправления и ученые.

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