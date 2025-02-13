Стоимость покупки борщового набора в супермаркете составила гораздо меньше, чем на рынке.

В Украине цены на продукты стремительно растут, и овощи для борщового набора не стали исключением, потому чтобы узнать, где покупать товары для традиционного борща — на рынке или в супермаркете, мы собираемся сравнить цены.

Журналистка " Киев24 " провела исследование цен на продукцию на рынке и в супермаркете, рассчитав стоимость всего для приготовления борща на 5 человек.

На рынке потратили 409 гривен, приобретя:

картофель (1 кг) - 39 грн

морковь (1 шт.) - 11 грн

свекла (1 шт.) - 14 грн

лук (2 шт.) - 5 грн

чеснок (1 головка) - 10 грн

капуста (1 кг) - 73 грн

заправка из помидоров (0,5 л) - 40 грн

пакет бобовых (500 г) - 30 грн

сметана (200 г) — 50 грн

свиные ребра (600 г) - 160 грн

Между тем, в супермаркете общая сумма за эти продукты составила 357 гривен:

картофель (1 кг) - 43 грн

морковь (1 шт.) - 9,68 грн

свекла (1 шт.) - 15,64 грн

лук (2 шт.) - 5 грн

чеснок (1 головка) - 7,94 грн

капуста (1 кг) - 46,69 грн

заправка из помидоров (0,5 л) - 25,99 грн

пакет бобовых (300 г) - 37,99 грн

сметана (200 г) — 51,99 грн

свиные ребра (600 г) - 108,17 грн

В результате стоимость покупки в супермаркете составила на 52 гривны меньше, чем на рынке. Таким образом, на февраль 2025 выгоднее покупать продукты для борща именно в супермаркетах.

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