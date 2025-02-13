Украинцам рассказали, какой будет минимальная пенсия в 2025 году, если есть полный стаж.

В январе 2025 года минимальная пенсия для разных категорий пенсионеров осталась на уровне показателей, установленных 1 марта 2024 года.

Минимальная пенсия по возрасту назначается в размере, которая не меньше прожиточного минимума в 2025 году — это 2361 гривен.

В зависимости от возраста, стажа и того, работает человек или нет, начисляются разные доплаты и пенсии.

С 1 марта 2024 года была установлена ​​минимальная пенсия, которой назначены выплаты в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Украинцам рассказали, какой будет минимальная пенсия в 2025 году, если полный стаж.

Минимальная пенсия в 2025 году для граждан, достигших возраста 65 лет, не работающих и имеющих полный страховой стаж 30/35 лет составляет 3370,00 грн.

До 70 лет при полном стаже 30/35 лет и лицам с инвалидностью I группы, независимо от возраста и стажа 2980,00 гривен.

Минимальная пенсия в 2025 году для украинцев в возрасте от 70 до 80 лет с полным страховым стажем 30/35 лет — 3240,00 гривен.

Пенсионерам, которым исполнилось полных 80 лет и у которых есть страховой стаж 20/25 лет, пенсия составляет 3370,00 гривен.

Другим категориям, которые не работают независимо от стажа, минимальная пенсия в 2025 году составляет 2725,00 гривен.

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