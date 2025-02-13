Украинцы могут ожидать существенного повышения зарплат в 2025 году, однако окончательное решение зависит от парламента.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», минимальная заработная плата (МЗП) с 1 января 2025 года остается на уровне 8 000 грн, однако в Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект, обеспечивающий пересмотр минимальных пенсий, зарплаты и прожиточного минимума.

О том, какой может быть минимальная зарплата украинцев в 2025 году, можно увидеть в сравнительной таблице по законопроекту №12462 от 03.02.2025.

Если этот законопроект будет принят, украинцев ждет поэтапное повышение минимальных зарплат в 2025 году. Минимальную зарплату могут повысить трижды:

с 1 апреля - до 9 100 грн (55 грн в год);

с 1 июля - до 10 100 грн (61 грн в год);

с 1 октября - до 11 184 грн (68 грн в год).

Законопроект предусматривает также повышение пенсии и прожиточного минимума:

Минимальная пенсия с 1 апреля увеличится до 3 407 грн, с 1 июля – до 4 808 грн, а с 1 октября – до 7 056 грн.

Прожиточный минимум для детей до 6 лет с 1 апреля составит 3627 грн, для детей от 6 до 18 лет - 4571 грн, для трудоспособных - 5400 грн.

До 1 октября эти суммы растут: для детей до 6 лет – до 7 533 грн, для детей от 6 до 18 лет – до 9 467 грн, а для трудоспособных – до 11 184 грн.

Если Верховная Рада примет этот законопроект, украинцы ожидают существенного повышения выплат в 2025 году. Однако окончательное решение зависит от парламента.

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