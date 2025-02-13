В отделениях "Укрпочты" социальные выплаты могут получить еще большее количество граждан.

Речь идет об украинцах, у которых нет мобильного приложения "Дія" и тех, кто не получает пенсии или социальные выплаты через Укрпочту.

Об этом на брифинге сообщил директор по развитию сети "Укрпочта" Полтавского региона Павел Шестопал.

Правительство расширило перечень граждан, которые могут получить социальную выплату тысячи гривен от государства через Укрпочту.

С 23 января подать заявку могут украинцы, которым уже есть 60 лет, не имеющие приложения "Дія" и не получающие пенсии или социальные выплаты в "Укрпочте".

Через опекуна могут получить социальные выплаты в Укрпочте недееспособные совершеннолетние, люди с инвалидностью I и II групп и получающие надбавку по уходу за ребенком с инвалидностью.

Заместитель начальника отделения "Укрпочты" Ольга Журавель сообщила, какие документы нужны для получения 1000 гривен на "Укрпочте"

Надо прийти на любое отделение "Укрпочты", написать заявление, принести паспорт, идентификационный код, пенсионное удостоверение.

После этого клиенту придет SMS, что можно получить деньги в выделенные Укрпочты.

Если человек не может прийти - опекуны тоже могут заполнить заявление, нужно иметь с собой удостоверение об опекунстве, сообщила заместитель начальника отделения "Укрпочты" Ольга Журавель.

Источник: suspilne .

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