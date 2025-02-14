Водитель может также получить в такой ситуации дополнительный штраф.

В Украине водители, эксплуатирующие автомобиль без бампера, могут быть оштрафованы в соответствии с Правилами дорожного движения, передает Politeka.net.

Об этом пишет Автотема .

Бампер является не только важной частью конструкции авто, но играет ключевую роль в обеспечении безопасности во время ДТП.

В соответствии с пунктом 31.4.7.e ПДД, запрещается ездить без бампера, если он является частью конструкции транспортного средства. Исключением становится только случай, когда бампер был поврежден или потерян во время движения. В такой ситуации разрешено продолжать поездку до места ремонта или стоянки, однако только при включении аварийной сигнализации.

За первое нарушение, когда водитель ехал без бампера, предусмотрен штраф в размере 340 гривен. Однако в случае повторного нарушения штраф может увеличиться до 1700 гривен, а также водителя ждет лишение водительского удостоверения на срок от трех до шести месяцев.

Несомненно, этому водителю может быть начислен дополнительный штраф за отсутствие номерного знака, обычно крепящегося к бамперу. В этом случае штраф за первое нарушение составляет 850 гривен, а за повторное – 1700 гривен. В то же время, предусмотрены и другие санкции, в том числе общественные работы или конфискация транспортного средства.

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