Денежная помощь участникам боевых действий (УБД) известно, предусмотрена ли в Украине и какие выплаты предоставляются.

Участники боевых действий (УБД) имеют право на социальные льготы от государства, при наличии соответствующего удостоверения.

Согласно ст. 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" участники боевых действий (УБР) имеют право на досрочную пенсию по возрасту.

Размер пенсии для УБД рассчитывается с учетом продолжительности приобретенного страхового стажа и заработка, по которому платились страховые взносы.

При выходе на пенсию по страховому стажу военные пенсионеры получают от 15 000 гривен и более.

В частности, согласно законодательству, к пенсиям участникам боевых действий УБД устанавливаются повышение в сумме 25% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

целевая социальная выплата для УБД на проживание в размере 40 гривен;

государственная помощь пенсии, если размер пенсии не превышает 4958 гривен.

Пенсии или пожизненное денежное содержание или государственная социальная выплата для УБД, которая платится УБД вместо пенсии, повышаются на 25% прожиточного минимума для людей, потерявших трудоспособность.

Местные органы власти также оказывают помощь УБД, военным и лицам, пострадавшим от войны и членам их семей.

Выплаты ко Дню Независимости Украины получают раз в год, в 2024 году ее сумма составляла 1000 гривен.

Единовременная помощь в выпадной демобилизации военного.

Денежная помощь при временной нетрудоспособности УБД.

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