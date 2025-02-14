Для пенсионеров без стажа предусмотрена специальная выплата, стало известно, сколько получают украинцы из такой категории.

Украинцам рассказали, можно ли выйти на пенсию без стажа и что может измениться по достижении 65 лет человека.

Для лиц без страхового стажа пенсия не предусмотрена, однако с 65 лет украинцы могут получить социальную помощь по возрасту.

Социальная пенсия по возрасту для украинцев без стажа перечисляется раз в шесть месяцев.

Размер такой пенсии рассчитывается на основе разницы между прожиточным минимумом и средним доходом семьи, не более 3 028 гривен.

Выплата не назначается, если лицо имеет другие доходы, в семье были большие расходы, или второе жилье или транспортное средство.

Социальная пенсия для украинцев без стажа не назначается в ряде случаев, например, если человек получает пенсию, работает или имеет другой доход.

В случае, если в семье кто-то совершил покупку или оплату более 50 тысяч гривен в год до обращения за социальной пенсией.

Пенсию для людей без стажа не будут платить, если среднемесячный доход семьи превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Если были обнаружены дополнительные доходы, не указанные в декларации.

Человек или его семья владеет жильем, превышающим 21 квадратный метр на человека, или более чем одним транспортным средством.

Социальная пенсия по возрасту для лиц без трудового стажа перечисляется раз в шесть месяцев с учетом изменений в имущественном состоянии и доходах.

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