Современные смартфоны могут легко раздавать интернет на компьютеры, планшеты и другие устройства.

Можно использовать сразу несколько способов, которые помогут удобно использовать телефон как точку доступа.

Для этого достаточно подключиться к мобильному интернету (3G или LTE) и использовать один из способов подключения: через Bluetooth, USB или Wi-Fi. Особенно удобно использовать Wi-Fi, так как этот метод позволяет раздавать интернет сразу нескольким устройствам.

Чтобы раздать интернет с Android-смартфона, необходимо убедиться, что устройство подключено к мобильному интернету и имеет стабильный сигнал. Затем нужно зайти в настройки и найти раздел, который может называться «Точка доступа», «Подключения и общий доступ» или «Режим модема».

После активации функции точки доступа на смартфоне создаётся Wi-Fi-сеть, и нужно задать имя сети и пароль для защиты от несанкционированных подключений. После этого достаточно подключить нужное устройство к Wi-Fi-сети. Когда раздача интернета завершена, необходимо отключить точку доступа.

Для раздачи интернета через USB нужно подключить компьютер к телефону с помощью USB-кабеля и активировать функцию «USB-модем» в настройках смартфона. После этого интернет будет доступен на компьютере. Когда раздача завершена, следует отключить USB-модем.

Для раздачи интернета через Bluetooth на смартфоне необходимо активировать функцию «Bluetooth-модем», а на устройстве, на которое будет передаваться интернет, включить поиск Bluetooth-устройств.

Когда смартфон будет найден, необходимо подключить устройства, и интернет будет доступен. После завершения работы Bluetooth следует отключить на обоих устройствах.

Если использовать iPhone для раздачи интернета, сначала нужно убедиться, что устройство подключено к мобильному интернету. Затем в настройках включается «Режим модема», и на экране появятся имя сети и пароль для подключения других устройств.

При подключении устройств через Wi-Fi следует не закрывать меню «Режим модема» на iPhone и использовать предоставленные данные для подключения.

Для раздачи интернета через USB с iPhone нужно подключить устройство к компьютеру и, если это необходимо, установить последнюю версию iTunes. Для пользователей Windows интернет будет доступен сразу после подключения. Для пользователей macOS нужно выбрать «iPhone USB» в системных настройках сети.

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