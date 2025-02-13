Зимой смартфоны особенно уязвимы: падение в снег может привести к серьезным последствиям, если вовремя не предпринять меры.

Влага способна проникнуть внутрь корпуса, вызвать короткое замыкание и привести к коррозии контактов, поєтому важно знать, как спасти телефон, если он упал в снег.

Сразу после падения важно достать смартфон как можно быстрее. Чем дольше он находится в снегу, тем выше риск попадания влаги внутрь. После извлечения его нужно немедленно отключить. Если устройство уже выключено, включать его не стоит, так как это может спровоцировать короткое замыкание.

Очистить корпус от снега лучше всего с помощью мягкой сухой ткани, например, салфетки для очков или шарфа. Держать телефон при этом следует вертикально портами вниз, чтобы влага не проникла внутрь. Важно избегать контакта ткани с разъёмами, так как волокна могут попасть внутрь устройства.

Следующим шагом является разборка: необходимо снять чехол, извлечь сим-карту и карту памяти вместе с лотком. Если конструкция позволяет, стоит снять крышку и аккумулятор. На батарее обычно имеется индикатор, который меняет цвет при контакте с водой. Если он розовый или красный, это значит, что влага попала внутрь, и аккумулятор, скорее всего, придется заменить.

Особое внимание нужно уделить разъёмам. Чтобы удалить воду, можно аккуратно постучать телефоном портами вниз по ладони. Использование ручного или автомобильного пылесоса на низкой мощности также поможет извлечь влагу, но держать его следует на небольшом расстоянии от устройства.

Для просушки предпочтительнее использовать силикагель – небольшие пакетики с шариками, которые часто встречаются в коробках с обувью и лекарствами. Смартфон нужно поместить в герметичный пакет или банку, обложив со всех сторон пакетиками с абсорбентом. Если силикагеля нет, подойдут бумажные полотенца или микрофибра.

Перед включением следует проверить, осталась ли влага: слегка постучать телефоном по ладони и поставить его на сухую салфетку. Если пятен нет, можно попробовать включить устройство. Затем необходимо протестировать экран, камеру, динамики и биометрические датчики. Если звук искажен, стоит попытаться вытрясти остатки воды, как при просушке портов.

Категорически запрещено использовать фен или обогреватель, так как высокая температура может повредить внутренние компоненты и разрушить защитное покрытие.

Последние новости Украины:

Что нельзя держать рядом с телефоном: список вещей, которые могут повредить телефон.

Украинцев призывали потреблять меньше электроэнергии: в Минэнерго объяснили, как это сделать.

Зимой может быть отключение света: в ДТЭК назвали единственное условие.