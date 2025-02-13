Если компьютер с Windows начал тормозить, причиной могут быть загруженная автозагрузка, недостаток свободного места на системном диске, устаревшие драйверы или перегрев.

Если компьютер с Windows начал работать медленнее, можно проверить основные причины возникшей проблемы.

Jдной из причин может быть перегруженная автозагрузка. Многие программы запускаются автоматически вместе с системой, потребляя ресурсы даже тогда, когда не используются. Чтобы отключить ненужные приложения, стоит открыть диспетчер задач, перейти во вкладку автозагрузки и отключить программы, которые не требуются при запуске.

Систему также может замедлять большое количество ненужных файлов и программ. В памяти могут накапливаться временные файлы, кэш браузеров, а также нежелательные приложения, установленные вместе с другими программами. Для очистки стоит открыть параметры Windows, перейти в раздел приложений и удалить всё лишнее.

Заполненный системный диск тоже влияет на производительность. Оптимально оставлять не менее 20% свободного места, особенно если используется SSD-накопитель. Если диск переполнен, стоит перенести большие файлы на другой накопитель, очистить корзину и удалить старые точки восстановления системы.

Старые или некорректные драйверы могут замедлять работу комплектующих. Для их обновления можно воспользоваться Snappy Driver Installer или загрузить свежие версии с сайта производителя компьютера.

Некоторые службы Windows работают в фоновом режиме и могут загружать систему, хотя пользователь ими не пользуется. Их отключение в настройках служб может немного повысить быстродействие, но делать это стоит с осторожностью, чтобы не нарушить работу системы.

Важно проверить температуру комплектующих с помощью специальных программ, убедиться, что система охлаждения работает исправно, и очистить устройство от пыли. Если термопаста на процессоре и видеокарте высохла, её замена поможет улучшить теплоотвод.

Если медленная работа компьютера связана с программными сбоями, можно попробовать обновить Windows через центр обновления или выполнить восстановление системы. В случае серьёзных проблем иногда помогает только чистая переустановка операционной системы.

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