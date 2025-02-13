Иногда доступ к интернету на ноутбуке с Windows пропадает без видимой причины, однако в большинстве случаев объяснение такой ошибке есть.

Причиной, почему у вас внезапно пропал интернет на ноутбуке, могут быть сбои в сети, неполадки в настройках системы, проблемы с драйверами или даже технические неисправности провайдера.

Первым шагом стоит перезагрузить ноутбук или компьютер. Это универсальное решение для множества проблем в Windows, включая сбои сети. Для этого нужно открыть меню «Пуск», нажать на кнопку выключения и выбрать «Перезагрузка». Если после этого интернет не появился, стоит проверить, доступен ли конкретный сайт.

Если интернет не работает вообще, нужно выяснить, касается ли это только одного устройства. Для этого можно подключить к Wi-Fi смартфон и попробовать открыть любой сайт. Если на мобильном устройстве всё работает, значит, проблема в самом компьютере.

В таком случае можно запустить встроенное в Windows средство устранения сетевых неполадок. Для этого в «Параметрах» Windows в разделе «Сеть и Интернет» есть специальный инструмент, который может автоматически выявить и устранить проблему.

Если средство устранения неполадок не помогло, стоит попробовать сбросить настройки подключения. Нужно открыть «Параметры», затем «Сеть и Интернет», перейти в раздел «Состояние» и выбрать «Сброс сети». После перезагрузки компьютера настройки сетевых адаптеров вернутся к стандартным параметрам.

Следующий шаг — проверка сетевой карты. В диспетчере устройств в разделе «Сетевые адаптеры» стоит убедиться, что устройство работает корректно. Если рядом с ним есть жёлтый значок, можно попробовать отключить и снова включить адаптер. Также стоит обновить драйверы.

Если Windows не распознаёт адаптер, придётся загрузить нужный драйвер вручную, например, скачав его с сайта производителя на другом устройстве и установив на проблемном компьютере.

Если сетевой адаптер работает, но интернет по-прежнему отсутствует, стоит проверить соединение с роутером. Открыть его веб-интерфейс можно, введя в браузере IP-адрес маршрутизатора (обычно 192.168.1.1 или 192.168.0.1). Если доступ к нему есть, значит, соединение с роутером установлено, но проблемы могут быть с самим интернет-подключением.

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