Если вы хотите приготовить вкусную творожную запеканку вообще без добавления муки или манки, этот простой рецепт от звезды "Мастер Шеф" – идеальный вариант для вас.

В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить вкусную творожную запеканку без добавления муки или манки.

Если вы пытаетесь следить за фигурой и ограничить в своем рационе количество углеводов, то приготовить вкусную творожную запеканку можно вообще без какой-либо муки или манной крупы.

Вместо этого звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет в творожную запеканку яблоко – всего одна штучка, и запеканка получается невероятно сочной, нежной и вкусной.

Чтобы приготовить вкусную творожную запеканку без муки и манки, звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

800 г творога

7 яиц

1 большое яблоко

сахар – по вкусу (2-4 ст.л.)

ванильный сахар – 3 ч.л.

В миску финалистка "Мастер Шеф" выкладывает творог, яйца, сахар, ванильный сахар и погружным блендером перебивает массу до однородности.

Яблоко чистим от кожуры, натираем на крупной терке, добавляем в творожную массу и хорошо все перемешиваем.

В форму, застеленную пергаментом, выливаем творожную массу и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 45 минут. Запеканка имеет аппетитную золотистую корочку, а внутри получается невероятно нежной.

"Нижнее и сочнее просто не существует!", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

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