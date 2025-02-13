Финалистка кулинарного шоу "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко поделилась рецептом оригинального салата из синей капусты, яблока и хрустящих сухариков.
Чтобы приготовить вкусный салат из синей капусты, звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет:
- 350 г синей капусты
- 1 яблоко
- 100 г бородинского хлеба
Для заправки салата звезда "Мастер Шеф" использует следующие ингредиенты:
- йогурт белый – 3 ст.л.
- майонез – 1 ст.л.
- чеснок – 1 зуб.
- сок половинки лимона
- соль и молотый перец – по вкусу
- укроп (мелко нарезанный) – 2 ст.л.
- растительное масло – 30 г
Капусту звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко тонко шинкует и немного разминает руками, чтобы она стала более мягкой и пустила сок. Яблоко чистим от кожуры и нарезаем небольшими кубиками.
Бородинский хлеб нарезаем небольшими кубиками, немного поливаем растительным маслом и подсушиваем в духовке, или поджариваем на сковороде.
Чтобы приготовить заправку, просто смешиваем йогурт, майонез, выжатый чеснок, лимонный сок, мелко нарезанный укроп, растительное масло, солим и перчим по вкусу.
К капустуе звезда "Мастер Шеф" добавляет заправку и перемешивает салат. Затем добавляем яблоко, а сухарики – прямо перед подачей.
Звезда "Мастер Шеф" также рассказала любопытный факт о синей капусте: она меняет цвет в зависимости от кислотности заправки. Когда к синей капусте добавляешь лимонный сок, она становится фиолетовой, а если добавить немного соды, то есть щелочь, то получится зеленый оттенок.
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