Если захотите побаловать себя и близких вкусным чизкейком, попробуйте этот простой, но очень оригинальный рецепт от победительницы "Мастер Шеф".

Победительница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала, как приготовить нежный, невероятно вкусный и красивый чизкейк "Красный бархат".

"Рецепт без заморочек, который получится у всех", – отметила звезда "Мастер Шеф".

Для основы чизкейка победительница "Мастер Шеф" берет:

сливочное масло 82,5% - 115 г (комнатной температуры)

сахар – 150 г

яйца - 2 больших

ванильный экстракт –1 ч.л.

соль – 0,5 ч.л.

какао-порошок – 3 ст.л.

мука ~ 100 г

красный пищевой краситель ~2 ч.л.

Для сырной массы:

сливочный сыр - 250 г

сахарная пудра – 70 г

ванильный экстракт – 0,5 ч.л.

яйцо – 1 большое

Сначала победительница "Мастер Шеф" сбивает масло с сахаром до его растворения. После этого добавляем яйца и взбиваем в пену. Добавляем просеянную муку, какао-порошок, соль, ваниль, краситель и перемешиваем лопаткой до однородности.

В отдельной миске звезда "Мастер Шеф" готовит сливочный массу, взбивая сливочный сыр с яйцом, сахарной пудрой и ванилью до соединения.

В форму, застеленную пергаментом, выкладываем красное тесто и разравниваем. Немного теста звезда "Мастер Шеф" оставляет для декора. Сверху равномерно выкладываем сырную массу и для декора добавляем точки теста и разводим их зубочисткой.

Выпекать чизкейк нужно в разогретой до 160-170 градусов духовке в течение 30 минут. Готовому чизкейку даем остыть, а затем нарезаем и наслаждаемся.

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