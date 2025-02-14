Право на пенсию в Украине зависит от страхового стажа и уплаты единого социального взноса (ЕСВ).

В Украине многие граждане работают неофициально, что означает неуплату налогов и соответственно негативное влияние на их будущее пенсионное обеспечение, передает Politeka.net.

Право на получение пенсии напрямую зависит от наличия страхового стажа и уплаты единого социального взноса (ЕСВ).

Основным налогом, определяющим размер будущей пенсии, именно ЕСВ, ведь эти взносы направляются в систему общеобязательного государственного социального страхования. Благодаря им обеспечиваются:

выплаты по безработице;

компенсации при профессиональных заболеваниях;

пенсионные выплаты

Как передает Политека, минимальный размер ЕСВ составляет 22% от минимальной заработной платы, что на сегодняшний день равно 1 760 гривен .

Как отмечает Пенсионный фонд Украины, в случае нехватки страхового стажа его можно докупить . Полный месяц засчитывается при уплате минимального взноса – 1760 гривен. Таким образом, чтобы добавить год страхового стажа, нужно уплатить 21 120 гривен .

Напомним, что размер будущей пенсии напрямую зависит от двух основных факторов: страхового стажа и суммы уплаченных страховых взносов (ЕСВ).

Продолжительность страхового стажа влияет на право выхода на пенсию по возрасту и размер выплат.

Сумма уплаченных взносов: чем выше официальный заработок, по которому уплачивается ЕСВ, тем выше будущая пенсия. Выплаты "в конверте" или неофициальное трудоустройство не учитываются в пенсионный стаж, что может значительно снизить пенсионные выплаты.

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