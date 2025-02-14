К тому же, несмотря на потерю денег, она продолжает получать уведомление о начислении процентов на кредит.

Одна из клиенток ПриватБанка заявила о незаконном списании средств с кредитного лимита без предупреждения и последующего начисления процентов, передает Politeka.net.

Как рассказала женщина в отзыве на сайте "Минфин", мошенники похитили с ее счета более 27 тысяч гривен, а банк не заблокировал сомнительную транзакцию.

По словам потерпевшей, в момент списания средств ее карточка была заблокирована, она не передавала ее третьим лицам, не сообщала персональные данные и не осуществляла никаких онлайн-операций. Несмотря на неоднократный ввод неправильного CVV-кода, банк не предотвратил транзакцию и даже не отправил SMS для ее подтверждения.

Женщина подозревает, что причиной мошенничества могла стать халатность сотрудников банка, поскольку средства списались даже с заблокированной карты. К тому же, несмотря на потерю денег, она продолжает получать уведомление о начислении процентов на кредит, который фактически оформили мошенники.

Как передает Политека, ПриватБанк не отреагировал на жалобу, однако пользователи портала посоветовали инициировать chargeback – процедуру возврата средств в случае несанкционированной операции.

Кроме того, в комментариях отметили, что подобные случаи происходят регулярно. По словам пользователей, в банке может существовать список "доверенных" сайтов, на которых оплата происходит даже при наличии ограничений на интернет-транзакции и установленного кредитного лимита.

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