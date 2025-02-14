Правоохранители разоблачили схему хищения 107,2 млн грн, организованную бывшими чиновниками "Укроборонпрома" в 2016-2019 годах, передает Politeka.net.
Об этом сообщили в НАБУ.
Как выяснило следствие, одно из государственных предприятий, занимавшихся экспортом военной продукции, привлекло иностранную компанию для выполнения посреднических услуг. Однако фактически всю работу совершали сотрудники самого госпредприятия, а выплаченные средства присваивали участники преступной схемы.
По информации НАБУ, за три года госпредприятие перечислило компании-нерезиденту более 107,2 млн грн за услуги, не выполненные. Деньги проходили через счета фиктивных фирм и в конце концов распределялись между организаторами сделки.
Как сообщили в САП, о подозрении объявлено пяти лицам, среди которых:
- бывшие должностные лица госпредприятий;
- фактический владелец частной компании.
Как передает Политека, по данным СБУ, преступная деятельность квалифицирована по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:
- ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 – хищение имущества из-за злоупотребления служебным положением в составе организованной группы;
- ч. 3 ст. 209 – отмывание незаконно полученных средств;
- ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 – служебный подлог.
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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