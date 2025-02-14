По данным СБУ, преступная деятельность квалифицирована по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители разоблачили схему хищения 107,2 млн грн, организованную бывшими чиновниками "Укроборонпрома" в 2016-2019 годах, передает Politeka.net.

Об этом сообщили в НАБУ.

Как выяснило следствие, одно из государственных предприятий, занимавшихся экспортом военной продукции, привлекло иностранную компанию для выполнения посреднических услуг. Однако фактически всю работу совершали сотрудники самого госпредприятия, а выплаченные средства присваивали участники преступной схемы.

По информации НАБУ, за три года госпредприятие перечислило компании-нерезиденту более 107,2 млн грн за услуги, не выполненные. Деньги проходили через счета фиктивных фирм и в конце концов распределялись между организаторами сделки.

Как сообщили в САП, о подозрении объявлено пяти лицам, среди которых:

бывшие должностные лица госпредприятий;

фактический владелец частной компании.

Как передает Политека, по данным СБУ, преступная деятельность квалифицирована по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности:

ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 – хищение имущества из-за злоупотребления служебным положением в составе организованной группы;

– хищение имущества из-за злоупотребления служебным положением в составе организованной группы; ч. 3 ст. 209 – отмывание незаконно полученных средств;

– отмывание незаконно полученных средств; ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 – служебный подлог.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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