В Украине за последний год существенно повысились в стоимости жилищно-коммунальные услуги даже несмотря на то, что на большинство из них установлен мораторий.

В Украине пока нет конкретных планов по повышению тарифов на коммунальные услуги, и некоторые из них остаются неизменными еще с начала войны, более того, отдельные тарифы не пересматривались с 2021 года, передает Politeka.net.

Об этом сообщил СМИ глава комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Андрей Герус.

"Таких планов нет. Хотя я пока не знаю, что может быть с тарифом на воду и распределение газа", – отметил Герус.

По его словам, последнее изменение тарифов произошло еще до начала войны. В то же время в разных регионах страны подход к тарифной политике отличается: некоторые тарифы остались неизменными с 2021 года, в то время как другие пересматривались даже в 2023-м.

Как передает Политека, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что к завершению отопительного сезона повышение тарифов не планируется. Однако этот период закончится уже через несколько месяцев.

На вопрос, возможны ли изменения в тарифах после завершения отопительного сезона, Герус ответил, что не слышал ни о каких соответствующих планах или обсуждениях.

Напомним, по состоянию на февраль 2025 года тариф на электроэнергию для населения Кировоградской области остается на уровне 4,32 грн за кВтч . Этот тариф был введен 1 июня 2024 года в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины №632 от 31 мая 2024 года и будет оставаться неизменным до 31 мая 2025 года.

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