Для тех, кто имеет многозонный счетчик, есть возможность платить меньше электроэнергии, другие заплатят по действующему тарифу.

С 1 марта 2025 года в Украине тариф на электроэнергию составит 4,32 грн за кВтч, и он будет оставаться неизменным по крайней мере до апреля, передает Politeka.net.

Дальнейшие изменения могут быть зависимы от решений правительства: либо цена будет повышена, либо срок действия действующего тарифа будет продлен до следующего года. Обычно обсуждения корректировки тарифов проводятся в мае, а новые цены вступают в силу в июне или июле.

Для тех, кто имеет многозонный счетчик, есть возможность платить меньше электроэнергии. Например, по двухзонному счетчику в ночной период с 23:00 до 07:00 можно платить только 2,16 грн за кВтч вместо стандартных 4,32 грн.

Для владельцев трехзонных счетчиков существуют три тарифных зоны:

Ночной тариф с 23:00 до 07:00 - 1,728 грн/кВт·ч;

Полупиковый тариф (7:00-8:00, 11:00-20:00, 22:00-23:00) - 4,34 грн/кВт·ч;

Пиковый тариф (8:00-11:00, 20:00-22:00) - 6,48 грн/кВт·час.

Как передает Политека, трехзонный счетчик следует устанавливать, если у вас есть значительное потребление и способны контролировать время использования электроэнергии, например, избегать пиковых часов.

После окончания войны Украине нужно будет значительно инвестировать в восстановление энергетической инфраструктуры, и из-за сложной экономической ситуации средств на компенсацию низких тарифов может не хватать. Таким образом, повышение цен на электроэнергию возможно, но на данный момент нет планов на пересмотр тарифов в ближайшее время.

Источник: OBOZ.UA

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