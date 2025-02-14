Внесены изменения в порядок выплаты пенсий через банки и отменены постановления, касающиеся Крыма и Севастополя.

Правительство утвердило новый порядок выплаты пенсий и страховых компенсаций для украинцев, находящихся за границей или на временно оккупированных территориях, передает Politeka.net.

Об этом сообщил Тарас Мельничук.

В частности, определен механизм выплат пенсий и компенсаций за несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания, повлекшие потерю трудоспособности.

Постановлением также были внесены коррективы в порядок выплаты пенсий и социальной помощи через счета в банках. Кроме того, Кабмин упразднил предыдущие постановления, регулировавшие порядок выплаты пенсий и предоставления социальных услуг гражданам Украины, проживающим на территории Автономной Республики Крым и городе Севастополь.

Как передает Политека, по закону Украины от 20 марта 2023 года уточнена процедура назначения пенсий для лиц, которые не смогли подать заявки из-за пребывания на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий. Для таких граждан установлены четкие сроки, по которым будет начисляться их пенсия.

Напомним, что размер будущей пенсии напрямую зависит от двух основных факторов: страхового стажа и суммы уплаченных страховых взносов (ЕСВ).

Продолжительность страхового стажа влияет на право выхода на пенсию по возрасту и размер выплат.

Сумма уплаченных взносов: чем выше официальный заработок, по которому уплачивается ЕСВ, тем выше будущая пенсия. Выплаты "в конверте" или неофициальное трудоустройство не учитываются в пенсионный стаж, что может значительно снизить пенсионные выплаты.

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