Стимулирование граждан будет способствовать оперативному выявлению и локализации вспышек болезни, что поможет минимизировать ее распространение.

В 2025 году правительство вводит новую инициативу , направленную на борьбу с распространением ариканской чумы свиней, передает Politeka.net.

Граждане, которые обнаружат умерших диких кабанов, получат денежное вознаграждение, говорится на сайте Госпотребслужбы .

За что выплатят деньги?

АЧС – это вирусное заболевание, поражающее свиней, не представляя угрозы для людей, нанося значительный экономический ущерб. Если эффективной вакцины против болезней нет, государство ужесточает меры контроля.

Как передает Политека, согласно постановлению правительства за каждого обнаруженного мертвого кабана, который, к сожалению, может быть носителем вируса, гражданам выплачивается 0,5 прожиточного минимума – ориентировочно 1500 грн.

Как получить вознаграждение?

Для получения выплаты необходимо:

в течение 24 часов после гибели животного уведомить территориальное управление Госпродпотребслужбы.

Предоставить паспортные данные и контактную информацию .

Получить официальное доказательство наличия вируса АЧС у погибшего животного по результатам лабораторных исследований.

Почему это важно?

Как отметил заместитель председателя Госпотребслужбы Владимир Кустуров, эта инициатива является шагом на пути евроинтеграции Украины. Финансовое стимулирование граждан будет способствовать оперативному выявлению и локализации вспышек болезни, что поможет минимизировать ее распространение.

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