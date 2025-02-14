Проблема с нехваткой кадров существовала еще до войны, но после начала полномасштабного вторжения она стала еще более острой.

В Украине наблюдается рост спроса на государственные должности, что обусловлено возможностью получить бронь от мобилизации – в то же время в некоторых сферах ощущается серьезный дефицит кадров, передает Politeka.net.

Об этом говорится в обзоре Национального института стратегических исследований.

Как отмечено в обзоре Национального института стратегических исследований, несмотря на общий дефицит рабочей силы, государственная служба остается одной из наиболее привлекательных сфер трудоустройства. Конкуренция на государственные должности очень высока:

на одно место претендует 5 человек (23200 кандидатов на 4600 вакансий);

также наблюдается большой спрос на должности в сельском хозяйстве, среди топ-менеджеров и IT-специалистов.

Как передает Политека, спрос на государственные должности растет из-за возможности получить бронь от мобилизации, что делает такие вакансии привлекательными для мужчин призывного возраста. В то же время, несмотря на высокий уровень безработицы, критический дефицит кадров остается в промышленности. Наибольший недостаток наблюдается среди:

инженеров и технических специалистов (особенно машиностроении, металлургии и оборонной промышленности);

строителей – нехватка рабочей силы замедляет реализацию важных инфраструктурных проектов;

специалистов в сфере энергетики, включая электриков, операторов электростанций и инженеров.

Эта проблема с нехваткой кадров существовала еще до войны, но после начала полномасштабного вторжения она стала еще более острой из-за мобилизации и выезда части специалистов за границу. Одной из наиболее пострадавших отраслей является транспорт, где работали многие мужчины призывного возраста. Самая сложная ситуация наблюдается в следующих сегментах: грузовые перевозки; общественный транспорт - не хватает водителей электротранспорта и автобусов в больших городах.

Эта проблема была актуальна еще до войны, но сейчас она приобрела критические масштабы. Различные профессии имеют разный уровень конкуренции на рынке труда. Самая большая конкуренция наблюдается среди:

специалистов агросектора (операторы животноводческих комплексов, земледельцы);

менеджеров и управленцев;

работников сферы торговли и услуг;

учителей общего и среднего образования.

Острый дефицит кадров фиксируется среди квалифицированных рабочих с инструментом (сварщиков, монтажников, механиков) и врачей общей практики.

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