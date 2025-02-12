Украинцев предупредили о датах, когда ожидаются довольно сильные магнитные бури, влияние которых могут почувствовать метеозависимые люди.

Магнитные бури в Украине, когда будет сильно штормить на этой неделе, появился прогноз экспертов.

Прогноз магнитных бурь и геомагнитной активности на ближайшие дни опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

По прогнозам ученых, в период с 10 по 15 февраля 2025 года будет несколько сильных магнитных бурь:

12 февраля. Кр-индекс 2 будет спокойная геомагнитная погода, на на следующий день все изменится.

13 февраля - Кр-индекс 5, ожидается сильная магнитная буря красного уровня.

14 февраля - Кр-индекс 4, умеренная и неспокойная геомагнитная активность.

Важно отметить, что прогноз магнитных бурь предварительный, ведь солнечная активность может меняться.

Нужно следить за обновлениями, чтобы заранее подготовиться к возможным магнитным бурям.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют хорошо высыпаться, придерживаться правильного питания, а также забыть об алкоголе и сигаретах.

Людям с хроническими заболеваниями нужно избегать сильной нагрузки и держать под руками все необходимые лекарственные препараты и телефон для консультации с врачом во время магнитных бурь.

Улучшить самочувствие после магнитных бурь можно с помощью прогулок на свежем воздухе, контрастного душа и полноценного сна.

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