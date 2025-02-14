Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса Украины - ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области «спящего» агента ФСБ, который шпионил за украинскими войсками в районе Покровска, передает Politeka.net.

Как сообщили в СБУ, злоумышленник корректировал ракетные и артиллерийские удары по позициям сил обороны в этом стратегически важном регионе.

Вражеские удары нацелились на места сосредоточения личного состава и техники украинских войск. Для получения координат для атаки ФСБ задействовало агента, оказавшегося 39-летним рецидивистом. Во время первого заключения во временно оккупированной Макеевке его завербовали, и он оставался «в режиме ожидания» до выхода из тюрьмы.

После увольнения агент переехал на подконтрольную Украине территорию, поселившись в городе Белозерск Покровского района. В конце 2024 года его российский куратор поручил ему сбор разведывательной информации об украинских войсках. Для этого агент совершал разведывательные походы, после которых передавал отчет через анонимные мессенджеры.

Как передает Политека, благодаря оперативным мероприятиям сотрудники СБУ смогли своевременно задержать предателя. В ходе обыска у него изъяли мобильный телефон и специальные устройства связи с ФСБ.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Совместно с прокуратурой СБУ провела контрдиверсионные мероприятия в Донецкой и Луганской областях.

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