Несмотря на это НБУ остается уверенным в снижении инфляции во второй половине 2025 года до целевого уровня 5%.

Темпы инфляции в Украине в январе 2025 года достигли 12,9% в годовом измерении, что оказалось выше прогноза Национального банка Украины, передает Politeka.net.

Как пояснили в НБУ, фактический рост инфляции превысил ожидания из-за трех основных факторов: более значительного, чем предполагалось, роста административно регулируемых цен, ускоренного подорожания рыночных услуг, а также изменений в налоговой и регуляторной политике.

Несмотря на это НБУ остается уверенным в снижении инфляции во второй половине 2025 года до целевого уровня 5%.

Сырые продукты питания подорожали на 11,8%. Однако цены на сырые продукты начали замедлять свой рост второй месяц. Это произошло благодаря рекордно теплой погоде, увеличившей предложение яиц и молока, а также активизации импорта овощей и фруктов.

Как передает Политека, вместе с тем цены на свинину, курятину и сахар приблизились к уровню торговых партнеров из-за стабильного экспорта, а цены на муку и крупы росли из-за последствий низких урожаев в прошлом году.

Базовая инфляция ускорилась до 11,7%. Удорожание обработанных продовольственных товаров составило 15,9%. Этот рост объясняется повышением закупочных цен на сырье и производственные затраты предприятий, в частности на электроэнергию, оплату труда и логистику. Как следствие, выросли цены на хлеб, хлебобулочные и мясные продукты, а также растительное масло.

Подорожание мировых цен также отразилось на импортных товарах, в том числе на сырах, чае, кофе и шоколаде. В то же время цены на кисломолочные продукты и сливочное масло стабилизировались благодаря снижению закупочных цен на молоко из-за увеличения предложения.

Непродовольственные товары выросли в цене на 4,3%, ускорив свой рост из-за курсовых эффектов. Однако цены на одежду и обувь оставались ниже, чем в прошлом году.

Услуги подорожали на 14,2%, что является ускорением по сравнению с декабрем. Частично это объясняется пересмотром тарифов, в частности, повышением тарифов мобильными операторами, актуализацией платных медицинских услуг в государственных и коммунальных учреждениях и изменениями в подходах к расчету стоимости полиса ОСАГО.

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