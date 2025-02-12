Правоохранители уже проводят мероприятия по задержанию правонарушителей, которые после совершения преступления скрылись с места происшествия.

В Ровенской области произошел инцидент, когда группа мужчин мобилизационного возраста напала на военнослужащих Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Об этом сообщают на официальной странице Ровенского ТЦК в Facebook.

Нападение произошло при исполнении служебных обязанностей бойцов. Злоумышленники нанесли телесные повреждения военным и повредили военную технику.

Согласно сообщению, для выяснения обстоятельств происшествия на место были направлены экипажи полиции и скорая помощь. К счастью, угрозы жизни военнослужащих нет.

Правоохранители уже проводят мероприятия по задержанию правонарушителей, которые после совершения преступления скрылись с места происшествия. ТЦК подчеркивает, что они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Украины.

"Призываем граждан не руководствоваться эмоциями, а использовать здравый смысл. Ведь привлечение к уголовной ответственности вас самих не обойдет и вашей семьи, и станет для них болезненным бременем" , - написали в учреждении.

Также Politeka писала о том, что в Днепре осужденный, который сначала добровольно согласился мобилизоваться в ВСУ, но сбежал во время транспортировки в воинскую часть, был приговорен к шести годам заключения.

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