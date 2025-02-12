Контракт для украинцев от 18 до 24 лет является добровольным и не предусматривает мобилизации или обязательств.

В Украине стартовал новый проект, позволяющий гражданам в возрасте от 18 до 24 лет подписать контракт и присоединиться к Силам обороны - участники получат значительные выплаты и льготы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

В рамках инициативы "Контракт 18-24" молодые люди могут воспользоваться шансом на достойное финансовое обеспечение, профессиональную подготовку по стандартам НАТО и социальные гарантии, которые не предоставляет гражданская профессия.

Контракт является добровольным и не предусматривает мобилизации или обязательств. Министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что этот проект позволяет сделать осознанный выбор, получить боевой опыт и обеспечить финансовую стабильность всего за один год. После этого доброволец имеет право решить: продлить службу или вернуться к гражданской жизни с уникальными перспективами.

Для подписавших контракт предусмотрена выплата в размере 1 миллиона гривен. 200 тысяч выплачиваются сразу, а остальная сумма — в течение службы. Ежемесячно добровольцы также будут получать денежное довольствие до 120 тысяч гривен.

Кроме того, они получат доступ к следующим льготам:

"Нулевая" ипотека

Обучение за государственный счет

Бесплатное медицинское обеспечение, включая зубное протезирование

Компенсация аренды жилья во время службы

Выбор части и специальности

Право на выезд за границу после года службы

После завершения контракта военные освобождаются от мобилизации на 12 месяцев. Заявки на участие можно подать через сайт или приложение "Резерв+" после обновления. Далее следует консультация с рекрутером, подписание контракта и прохождение подготовки в боевых подразделениях.

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