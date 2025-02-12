В результате ракетного удара по Киеву, который произошел 12 февраля, пострадала промышленная зона города.
Офисные здания получили серьезные повреждения, и охранник одного из них рассказал , как ему удалось избежать гибели.
Он сравнил этот момент со вторым днем рождения, поскольку чудом уцелел после взрыва.
Михаил Иванович, охраняющий находящееся напротив поврежденного здания помещение, поделился своими впечатлениями. По его словам, в тот момент, когда прогремел взрыв, он как раз пошел умываться.
"Я пошел к умывальнику, и именно в этот момент произошел взрыв. На моих глазах отлетели двери и окно у умывальника. Если бы я остался на посту, меня бы, вероятно, убило" , – рассказывает мужчина.
Он добавил, что его коллеги уже поздравляли его с фактически новой жизнью.
Охранник показал обломки ракеты и остатки поврежденного здания, отметив, что все, что осталось от помещения – это только стены.
"Двери были сорваны, окна разбиты. Второй этаж тоже потерпел разрушения. Слава Богу, что в офисе не было жертв" , - добавил он.
К слову, Politeka писала о том, что вражеская армия в ночь на 12 февраля атаковала Украину баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.
В Оболонском районе Киева из-за российского ракетного удара утром 12 февраля погиб один человек и четверо пострадали, в том числе ребенок.