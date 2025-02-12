Охранник показал обломки ракеты и остатки поврежденного здания, отметив, что все, что осталось от помещения, это только стены.

В результате ракетного удара по Киеву, который произошел 12 февраля, пострадала промышленная зона города.

Офисные здания получили серьезные повреждения, и охранник одного из них рассказал , как ему удалось избежать гибели.

Он сравнил этот момент со вторым днем ​​рождения, поскольку чудом уцелел после взрыва.

Михаил Иванович, охраняющий находящееся напротив поврежденного здания помещение, поделился своими впечатлениями. По его словам, в тот момент, когда прогремел взрыв, он как раз пошел умываться.

"Я пошел к умывальнику, и именно в этот момент произошел взрыв. На моих глазах отлетели двери и окно у умывальника. Если бы я остался на посту, меня бы, вероятно, убило" , – рассказывает мужчина.

Он добавил, что его коллеги уже поздравляли его с фактически новой жизнью.

Охранник показал обломки ракеты и остатки поврежденного здания, отметив, что все, что осталось от помещения – это только стены.

"Двери были сорваны, окна разбиты. Второй этаж тоже потерпел разрушения. Слава Богу, что в офисе не было жертв" , - добавил он.

К слову, Politeka писала о том, что вражеская армия в ночь на 12 февраля атаковала Украину баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.

В Оболонском районе Киева из-за российского ракетного удара утром 12 февраля погиб один человек и четверо пострадали, в том числе ребенок.