Укрэнерго ввело ограничения для коммерческих потребителей, похолодание и вражеские удары могут увеличить риск отключений для бытовых потребителей, в частности, могут ввести графики отключения электроэнергии 13 февраля.

Эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип предупредил, где могут быть отключения света в ближайшее время.

По его словам, пиковое потребление не наступило, однако если морозы будут в ближайшие недели - риск отключений электроэнергии значительно возрастет.

Отключения света могут быть вызваны не только дефицитом электроэнергии, но и необходимостью ремонта линий и подстанций.

Ситуация может измениться, если рф усилит удары по инфраструктуре - в таком случае графиков отключений электроэнергии не избежать.

Отключение света в Одессе

"Морозная погода, враг может увеличить интенсивность обстрелов, риски отключений возрастают. Плюс, когда морозы, всегда существует риск аварийности. Поэтому надо быть готовыми, что могут быть графики отключений в разных регионах", – предупредил Андриан Прокип.

Ночью и утром 12 февраля Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами и ракетами, в Оболонском районе столицы местами произошло отключения света.

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в эфире телемарафона сообщил, что 12 февраля прогнозируется отключение электроэнергии промышленных потребителей.

В целом в Украине не хватает электроэнергии, но графиков отключения электроэнергии 13 февраля пока нет.

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