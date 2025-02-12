Графики отключения электроэнергии 13 февраля, стало известно, когда когда украинцы могут остаться без света.

Укрэнерго ввело ограничения для коммерческих потребителей, похолодание и вражеские удары могут увеличить риск отключений для бытовых потребителей, в частности, могут ввести графики отключения электроэнергии 13 февраля.

Эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип предупредил, где могут быть отключения света в ближайшее время.

По его словам, пиковое потребление не наступило, однако если морозы будут в ближайшие недели - риск отключений электроэнергии значительно возрастет.

Отключения света могут быть вызваны не только дефицитом электроэнергии, но и необходимостью ремонта линий и подстанций.

Ситуация может измениться, если рф усилит удары по инфраструктуре - в таком случае графиков отключений электроэнергии не избежать.

"Морозная погода, враг может увеличить интенсивность обстрелов, риски отключений возрастают. Плюс, когда морозы, всегда существует риск аварийности. Поэтому надо быть готовыми, что могут быть графики отключений в разных регионах", – предупредил Андриан Прокип.

Ночью и утром 12 февраля Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами и ракетами, в Оболонском районе столицы местами произошло отключения света.

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в эфире телемарафона сообщил, что 12 февраля прогнозируется отключение электроэнергии промышленных потребителей.

В целом в Украине не хватает электроэнергии, но графиков отключения электроэнергии 13 февраля пока нет.

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