Женщина рассказала, что причина отключения — подтопление, которое произошло в соседней квартире, где годами никто не живет.

Жители пяти квартир на улице Бандеры, 12 в Ивано-Франковске почти две недели остаются без тепла, их дома отсоединили от отопления 1 февраля из-за подтопления в одной из квартир, где уже несколько лет никто не проживает, передает Politeka.net.

Как сообщили в Суспільному, среди пострадавших - 89-летняя Владимира Заячковская, пережившая ссылку в Сибирь. Она рассказала, что причина отключения тепла — затопление, которое произошло в соседнем доме.

"Должен мерзнуть. На Сибири не замерзла, так теперь здесь домерзаю. В мае 1941 года вывезли в Сибирь маму и нас — четверых детей. Бедили черно", — добавляет она.

Владимир Заячковский рассказывает, что подтопление произошло 1 февраля в 6:00. Вода начала капать в ванной и, зайдя на третий этаж, женщина увидела, что вода стекает оттуда. В течение нескольких часов, с 6:00 до 12:00 ситуация ухудшалась, и затопление распространилось даже на кухню. В результате вода начала портить имущество.

Как передает Политека, женщина обратилась в коммунальные службы, но ей сообщили, что ее квартиру вместе с другими четырьмя отключили от тепла из-за подтопления. В коммунальном предприятии "Комфортный дом", обслуживающем дом, не смогли помочь. Пришедший на место мастер заявил, что не может войти в помещение из-за закона, ограничивающего доступ к частной собственности.

Такую же проблему с холодом в своем доме переживает соседка Владимиры, Мария Двилюк. Она живет на первом этаже и подтопление произошло на третьем.

"В квартире № 43 над нами никто не живет. Уж как искали — и через интернет, и через платежки — ничего не получается. А мой муж болен, лежа.

Отключение пяти квартир от отопления на Бандеры, 12 произошло с целью избежать повторного подтопления. Причину инцидента должна выяснить и устранить компания-балансодержатель. После этого, по словам заместителя главного инженера "Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" Ивана Кедика, тепло будет возвращено в дома жильцов.

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