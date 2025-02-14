На сегодняшний день в Новопавловке нет принудительной эвакуации, но для желающих уехать есть временные места жительства в более безопасных районах области.

Армия рф почти ежедневно обстреливает Новопавловку в Синельниковском районе Днепропетровской области, это село расположено менее чем в 12 километрах от линии фронта, передает Politeka.net.

В сюжете Суспільного раскрыли, как жители переживают постоянные обстрелы и каковы последствия российских войск.

В ночь на 6 февраля во время одного из обстрелов российский снаряд попал в частный дом. Спавший в своем доме мужчина был придавлен обломками управляемой авиабомбы (КАБ). Его вытащили соседи. Этой же ночью КАБы разрушили еще три дома, сообщил глава общества Николай Гаврилов. Многие жители эвакуировались раньше, но некоторые остались и переехали к соседям после обстрела.

Как передает Политека, жительница села Людмила рассказала, как она стала свидетелем удара: "Я увидела свет в окне, потом взрыв — дом трясется, окна трясутся. Сна не было, нервы на грани".

Светлана, другая жительница Новопавловки, отмечает, что обстрелы проходят почти каждый день. Она хочет уехать в более безопасное место, но не может покинуть свою 82-летнюю больную мать.

"Лежит человек и не видит этого мира. Я ему говорю, что надо ехать — он отказывает: "Я не поеду, все будет хорошо". Буквально три дня я по 3-2 часа дремлю, потому что спать невозможно, земля постоянно трясется", — поделилась женщина.

70-летняя Раиса, несмотря на постоянные обстрелы, не хочет покидать свое хозяйство.

"Гремит и гремит целыми днями. Прилеты же постоянно. Никто еще не эвакуируется, люди сами уезжают. Эвакуации нет. Для детей объявили, и то еще с детьми сидят. Некуда. Конечно, больно, а что же вы сделаете, больно…", — объясняет она.

Заместитель председателя общества Николай Гаврилов сообщил, что российские войска разрушили в селе все административные здания и 20 жилых домов. Для тех, кто остался без домов, сельсовет ищет новые дома.

На сегодняшний день в Новопавловке нет принудительной эвакуации, но для желающих уехать есть временные места жительства в более безопасных районах области. Неделю назад депутаты подали в областную администрацию просьбу объявить принудительную эвакуацию для детей из четырех прифронтовых сел, в частности Новопавловки, Чугуева, Филиала и Дачного.

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