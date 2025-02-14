Валютные колебания могут быть выгодны тем, кто заранее приобретет иностранную валюту и может выдержать ее определенный период, чтобы затем обменять на выгодных условиях, передает Politeka.net.

Могли ли украинцы, получившие доллары в 2015 году, получить пассивный доход через десять лет рассказал « Телеграф ».

Журналисты разобрались, сколько мог бы заработать тот, кто купил 1000 долларов в 2015 году, и сколько бы он получил в 2025 году.

Как передает Политека, согласно архивным данным "Минфина", на 1 января 2015 года курс доллара в Украине составил 16,30 гривны за 1 доллар, что стоило 16 306 гривен за 1000 долларов. Если бы 1000 долларов было куплено в 2025 году по курсу 42,45 гривен, то через десять лет на момент обмена можно получить уже 42 450 гривен.

Разница между суммами – 26 144 гривны – кажется значительной. Но не все так просто, поскольку в Украине растет инфляция, уменьшающая реальную стоимость этой суммы. С постоянным ростом цен на товары и услуги покупательская способность гривни снижается, заставляя людей использовать накопления раньше, чем они планировали.

Также Politeka писала о том, что клиентка "ПриватБанка" потеряла более 20 тысяч гривен со своей заблокированной банковской карты, при этом государственный банк не отреагировал на жалобу.

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