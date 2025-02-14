Домашние пирожки получаются гораздо вкуснее покупных, а с этим рецептом от судьи "Мастер Шеф" Ярославского они получатся идеальными с первого раза.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский вместе со своей мамой показал, как приготовить вкуснейшие жареные пирожки, сообщает Politeka.net.

Для теста в расчете на 15-18 пирожков судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:

молоко или вода – 350 г

сахар – 35-40 г

дрожжи свежие – 20-25 г

мука – 520-540 г

соль – 10 г

Сначала судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский наливает в миску теплое молоко, добавляет дрожжи, сахар, перемешивает и оставляет смесь на 10 минут до активации дрожжей.

Затем добавляем просеянную муку с солью и замешиваем мягкое тесто, которое может немного прилипать к рукам. Количество муки зависит от ее качества.

Накрываем тесто полотенцем и оставляем в тепле на 45 минут. Когда тесто поднимется, обминаем его и даем еще немного отдохнуть.

Готовое тесто судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский делит на 15-18 частей, формирует из них шарики, немного расплющивает каждый, выкладывает по 40-45 г начинки, защипывает края и немного прижимает пирожки.

Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский для начинки обычно использует просто толченый отварной картофель с добавлением масла. Также шеф-повар советует попробовать приготовить такие пирожки с тушеной капустой или гороховым пюре.

Сформированные пирожки накрываем полотенцем и оставляем подходить еще на 20 минут в теплом месте. Жарим пирожки в большом количестве хорошо разогретого растительного масла примерно по минуте-полторы с каждой стороны.

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