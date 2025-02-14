Военный получил травму позвоночника, но он не теряет надежды стать на ноги – мать Ярослава, Татьяна, поддерживает сына как морально, так и душевно.

Ярослав Косенко, 24-летний военный проходит реабилитацию в госпитале в Ровенской области, во время боевых действий на Харьковщине Ярослав получил серьезное ранение, спасая раненых собратьев, когда попал под прицел вражеской дроны, передает Politeka.net.

О своем положении и пережитых событиях Ярослав поделился в интервью с Суспільним.

Из Черкасской области, из села Большая Севастяновка, Ярослав решил уйти в армию еще в 18 лет. Во время этого у него была поддержка старшего брата, который также служил по контракту. Мать Ярослава, Татьяна Косенко, сначала была против его решения, советуя сыну получить профессию сварщика, но сын был упрям.

В 2018 году Ярослав заключил контракт с Государственной пограничной службой и принял участие в Операции Объединенных сил. Когда началось полномасштабное вторжение россии, он вернулся на фронт и попал в горячие точки, в частности, в Курахово и Елизаветовку в Донецкой области. После этого его подразделение было направлено на Харьковщину, где Ярослав получил тяжелое ранение.

"Нам нужно было забрать трех "трехсотых". Отправившись забирать их, мы скопились в одном месте, и дрон по мне сделал сброс", - рассказал Ярослав о моменте, когда получил ранение. Его спас один из собратьев, который вовремя помог ему остаться в живых: "Держил за руку и говорит: "Молись, тебя еще ждут. Главное – живи. И все"".

Как передает Политека, в настоящее время Ярослав лечится в госпитале в Ровенской области, где с ним работают специалисты. Военный получил травму позвоночника, но он не теряет надежды стать на ноги. Мать Ярослава, Татьяна, поддерживает сына как нравственно, так и душевно.

"Он старается очень. А лишний раз говорит: "Не трогай, я сам буду. Я сам обуюсь, оденусь". Я рада, что он пытается приспосабливаться и делать больше дел самостоятельно. Конечно, поддерживаю его в этом душевно и морально. Ведь кто, как ни мама, может поддержать своего сына" — сказала она. Врач Ярослава Алексей Палас отметил, что в дальнейшем будут продолжать реабилитацию с терапевтом, и сам Ярослав мечтает как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

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