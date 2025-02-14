В Украине с 1 марта 2025 года изменятся условия госпрограммы "Убежище", касающиеся выплат компенсации за предоставленное жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), сообщает Politeka.net.
Об этом говорится в пресс-релизе общественной организации "ВПО Украины".
Изменения для ВПЛ с 1 марта могут привести к тому, что некоторые украинцы лишатся права на получение денежной помощи.
Программа для ВПЛ будет ограничена и изменена, многие семьи могут потерять право на получение выплат, если:
ВПЛ был за границей более 30 дней.
Переселенцы (ВПЛ) купили или получили жилье бесплатно в течение трех месяцев до подачи заявки на компенсацию, сообщает Politeka.net.
Программа для ВПЛ будет ограничена, если установят факт подачи ложных данных.
С 1 марта 2025 года компенсация для ВПЛ будет предоставляться на срок шесть месяцев и будет автоматически продлеваться, если проверки подтвердят соответствие условиям получения помощи.
Если переселенцы ВПЛ получают субсидию на аренду жилья, а владелец жилья имеет долги за коммунальные услуги, сообщает Politeka.net.
С 29 января 2025 г. начнут действовать новые условия для арендодателей, сдающих жилье переселенцам, известно, что они будут получать компенсацию налогов.
Речь идет о НДФЛ и военном сборе, если речь идет о физическом лице или части единого налога, если арендодатель ФЛП.
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