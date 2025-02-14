Офис Генерального прокурора сообщил, что исковой акт против судьи и его адвоката уже передан в суд.

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении судьи Киевской области, который во время военного положения отправился на отдых в Карибское море, передает Politeka.net.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Для этого адвокат подделал документы, подтверждавшие участие в конференциях в Австрии, организованных для помощи украинским переселенцам и сиротам.

Согласно материалам дела, судья Броварского горрайонного суда использовал поддельные документы, чтобы уехать за границу. Вместе с адвокатом он подготовил фальшивое приглашение на конференцию, посвященную гуманитарным вопросам для граждан Украины. Это позволило ему получить разрешение на служебную командировку, которая на самом деле стала прикрытием для личного путешествия.

Как передает Политека, Офис Генерального прокурора сообщил, что исковой акт против судьи и его адвоката уже передан в суд. Известно, что судья понимал, что во время военного положения выезд за границу возможен только в случае служебной командировки, потому и решил подделать документы. За это время он продолжал получать свою заработную плату в размере 60 тысяч гривен.

Судья подозревается в подделке документов и завладении чужим имуществом путем обмана, а адвоката — в пособничестве по незаконному выезду за границу.

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