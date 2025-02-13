Пользователи смартфонов часто сталкиваются с проблемой, когда гаджет перестает работать корректно или начинает перезагружаться.

Безопасный режим (Safe Mode) – это специальная функция, позволяющая диагностировать проблемы на телефоне, но часто она может мешать владельцам смартфонов.

Эксперты рассказали, как отключить эту функцию на вашем гаджете. Для большинства Android-устройств перезагрузки является наиболее простым способом выйти из безопасного режима. Для этого зажимайте кнопку питания и выберите "Перезагрузка". Через несколько секунд телефон переключается в обычный режим.

В зависимости от модели телефона процесс выхода может отличаться. Если у вас Samsung – удерживайте кнопки питания и уменьшение громкости одновременно. Xiaomi – одновременно нажимайте кнопку питания и сканер отпечатка пальца. Huawei – зажимайте кнопки снижения громкости и питания. Meizu – выключите телефон привычным способом и при запуске удерживайте кнопку снижения звука до полной загрузки системы.

Если же на панели сообщений появится надпись "Safe Mode enabled", просто нажмите на нее и выберите опцию "Выключить". После этого телефон автоматически перезагрузится.

Если при включении безопасного режима телефон работает стабильно, вероятнее всего, проблемы в работе вашего смартфона повлекло за собой недавно установленное приложение. Чтобы его удалить: зайдите в настройки, откройте раздел «Программы» и удалите последнее установленное приложение. Перезагрузите телефон, чтобы убедиться, что проблема устранена.

Не бойтесь безопасного режима, отмечают эксперты. Это полезный инструмент для обнаружения проблем на телефоне. Если вы знаете, как его отключить, устройство быстро вернется к обычному режиму работы.

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