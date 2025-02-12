Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила одного из предателей, работавшего на ФСБ, и обнаружила его среди своих сотрудников.

Как сообщили в СБУ, задержание предателя лично возглавил Глава СБУ Василий Малюк.

Глава СБУ сообщил, что Служба безопасности зафиксировала 14 случаев противоправной деятельности этого сотрудника, который передавал важную информацию врагу.

Как отметил Василий Малюк, это была чрезвычайно сложная операция, требовавшая многоступенчатой ​​реализации, в ходе которой СБУ применили все доступные методы и средства как гласные, так и негласные. Был использован широкий спектр оперативно-технических мероприятий, включая шифрованные программные закладки для проникновения в гаджеты предателя - мобильные телефоны и компьютеры.

" Мы фактически "жили" с ним, ведя аудио- и видеоконтроль, что позволило качественно зафиксировать передачу информации врагу", – добавил он.

По словам главы СБУ, из-за предателя удалось длительное время контролируемо передавать россиянам дезинформацию. Сначала это происходило в рамках контрразведки, а затем – в рамках уголовного производства.

По словам Малюка, чиновник возглавлял Штаб антитеррористического центра с 2016 года. Впрочем, имя предателя в СБУ не уточнили.

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