Активные пользователи ноутбуков могут столкнуться с проблемой, когда их устройство включается, но не загружается, сообщает Politeka.

Проблему с загрузкой ноутбука чаще всего можно решить самостоятельно.

Эксперты говорят, что первое, что нужно сделать — это определить, проблема в аппаратном обеспечении или операционной системе. Прежде всего проверьте индикацию питания на ноутбуке. Если индикатор питания горит, но он не загружается, это может указывать на программную проблему или настройку BIOS.

Основные причины и способы решения проблемы

Как сообщает Politeka, одна из самых распространенных причин, почему ноутбук не запускается – это неисправность блока питания или аккумулятора. Поэтому проверьте блок питания, подключив его к другому ноутбуку. Если другой ноутбук работает, проблема не в блоке питания. Так же извлеките аккумулятор и попробуйте включить ноутбук без него. Если ноутбук работает без батареи, это может являться признаком неисправного аккумулятора, требующего замены.

Если при включении ноутбука не отображается изображение, проверьте подсветку экрана или подключите внешний монитор. Если изображение появляется на внешнем мониторе, проблема может возникнуть в дисплее или видеокарте ноутбука. В случае перегрева видеокарты следует очистить вентиляторы и радиаторы от пыли и обеспечить дополнительную вентиляцию для ноутбука.

Если ноутбук все же начинает загружаться, но зависает, это может быть из-за проблем с настройками BIOS или операционной системой. Сбросьте настройки BIOS к заводским, выбрав опцию "Load Setup Default". Переустановка операционной системы может потребоваться, если системные файлы были повреждены или если система не загружается через внешние устройства, подключенные к ноутбуку.

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