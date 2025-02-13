Синоптики предупредили украинцев о больших перепадах температуры: уже в ночь на 13 февраля в Украине ожидается сильный мороз.

В ночь с 12 на 13 февраля прогнозируют мороз до -13 градусов, днем ​​стоит ожидать потепления.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в начале февраля Украина переживает своего рода "зимнюю викторину", где мороз и снег пытаются уступить место потеплению, но ненадолго. Все эти изменения погоды также принесут мокрый снег и облачность, что не позволит наслаждаться ясным небом.

Какая погода ожидает украинцев в четверг, 13 февраля

В западных областях облачно с прояснениями, без осадков, но местами возможен небольшой снег. Ночная температура будет варьироваться от -5 до -7 градусов, а днем ​​повысится до +1-4 градусов. На севере будет облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура –7 –9 градусов, а дневная будет колебаться от –1 до +3 градусов.

Центральные области: облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура -6 -9 градусов, а днем ​​от -3 до -1 градусов. В то же время, на юге тоже небо будет по большей части затянуто облаками и осадки не предполагаются. Ночная температура –5 –7 градусов, дневная температура повысится до +2-4 градусов.

В восточных областях – облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура –7 –9 градусов, дневная температура будет колебаться между –3 и –1 градусом. На юго-западе Украины облачно с прояснениями, без осадков. Ночная температура в Крыму -3 -5 градусов, а дневная температура достигнет +2+4 градуса.

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