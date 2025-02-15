Юристы советуют хранить квитанции за коммуналку во избежание двойной оплаты или возникновения других недоразумений с поставщиками услуг.

Иногда между потребителями и поставщиками коммунальных услуг возникают споры, которые могут привести к ошибкам в системах учета или недоразумений по выполненным платежам, передает Politeka.net.

Как пишет портал "На пенсии", в таких ситуациях квитанции могут стать важным доказательством в суде, если нужно подтвердить факт оплаты. Особенно это важно в случаях, когда: произошел сбой в системе хранения данных (если информация об оплате была утрачена или восстановлена ​​неправильно); изменились тарифы; работники компании не учли вашу оплату или допустили другие неточности.

Как передает Политека, к тому же следует помнить, что электронные квитанции тоже могут быть использованы в качестве доказательства в суде, если оплата была произведена через банк. В случае споров лучше обращаться в банк за выпиской и получить ее в распечатанном виде с подписью и печатью учреждения.

Как долго нужно хранить квитанции

Несмотря на то, что нормативные акты не определяют четкие сроки хранения квитанций за коммунальные услуги, эксперты рекомендуют держать их в течение пяти лет. Это обусловлено тем, что исковая давность по делам, связанным с оплатой услуг, составляет три года, а поставщики услуг могут затянуть процесс разрешения спора.

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