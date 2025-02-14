Вместо обычных жареных котлет звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила украинцам более полезную, но не менее вкусную альтернативу в духовке.

Победительница одного из сезонов и бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить максимально вкусные и полезные куриные котлеты, пишет Politeka.net.

Секрет в том, что такие котлеты не жарятся, а запекаются без капли растительного масла, а для сочности в фарш звезда "Мастер Шеф" Глинская добавляет кабачок.

Для приготовления куриных котлет с кабачком звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

фарш куриный - 0,5 кг

кабачки – 2 шт.

лук репчатый – 2-3 шт. (300 г)

яйцо – 1 шт.

соль – по вкусу

мука – 50 г

батон (мякиш) - 100 г

укроп – по желанию

Это количество ингредиентов рассчитано на 20–25 котлет.

Кабачки звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская чистит от кожуры, натирает на мелкой терке и отжимает от лишней жидкости, пишет Politeka.net.

Лук также мелко натираем, его отжимать не нужно. Добавляем мякиш батона, мелко нарезанный укроп и перемешиваем, чтобы хлеб впитал сок лука.

Смешиваем натертый кабачок, луковую массу, куриный фарш, яйцо и хорошо перемешиваем. В конце звезда "Мастер Шеф" Елизавета Глинская добавляет муку, солит фарш по вкусу и еще раз хорошо его перемешивает, пишет Politeka.net.

Влажными руками формируем котлеты и выкладываем их на противень, застеленный пергаментом. Запекаем котлеты при 190 градусах примерно 15-20 минут в режиме с конвекцией.

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