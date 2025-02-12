В Харькове 12 февраля около 08:00 произошел инцидент, во время которого 35-летний мужчина напал на работника Территориального центра комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Салтовском районе.
Об этом сообщает Полиция Харьковской области.
Во время проверки военно-учетных документов злоумышленник применил слезоточивый газ, после чего ударил ножом одного из работников ТЦК.
Попытка скрыться не удалась: злоумышленника задержали полицейские и сотрудники ТЦК. Пострадавшего военнослужащего доставили в больницу. По словам представительницы Харьковского областного ТЦК и СП Елены Родиной, его жизни ничего не угрожает.
Полиция квалифицирует событие как покушение на умышленное убийство и препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет до пожизненного заключения.
Следователи открыли уголовное производство по статьям 15 (покушение на умышленное убийство) и 114-1 (препятствие законной деятельности военных формирований) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос о сообщении о нарушении и избрании меры пресечения.
Также Politeka писала о том, что в Ровенской области произошел инцидент, когда группа мужчин мобилизационного возраста напала на военнослужащих Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК).
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